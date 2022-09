Maltempo: sindaco chiede psicologi per sostegno anche a scuola

(ANSA) - SAN LORENZO IN CAMPO, 19 SET - Le ricerche del piccolo Mattia, 8 anni, di San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino) e Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara (Ancona), proseguono senza sosta sul fiume Nevola anche con l'ausilio di unità cinofile dei vigili del fuoco e dell'unità navale dei pompieri con sub e unità attrezzate Saf. Si concentrano, anche con l'ausilio di personale da varie regioni italiane, vicino ai ponti, tra Castelleone di Suasa e Barbara/Ostra Vetere: sul posto ci sono in questi giorni anche alcuni famigliari dei dispersi tra cui il padre di Mattia, Tiziano Luconi. Un momento "molto delicato" per la comunità del paesino del Pesarese, ribadisce il sindaco Davide Dellonti che ha chiesto anche l'intervento di un pool di giovani psicologici esperti di situazioni complesse in ambiente scolastico per supportare in particolare gli insegnanti e, in prospettiva, anche i compagni di scuola di Mattia per ora tenuti 'al riparo' da notizie e circostanze che possano urtare la sensibilità e destabilizzarli. "In questa situazione d'incertezza - dice all'ANSA Dellonti - è bene agire con cautela. Ho chiesto all'Ambito sociale di Fano, struttura sovracomunale che gestisce i servizi nella zona, di fornirci la cosiddetta 'Unità di strada', un pool di giovani psicologici che svolgono attività di supporto in questi momenti. Serve agli insegnanti e poi servirà all'interno delle classi soprattutto in quella frequentata da Mattia; sono specialisti - spiega - abituati a gestire situazioni complesse all'interno degli ambienti scolastici. Un sostegno soprattutto relativo a quella che potrebbe essere la fase della 'comunicazione' ai piccoli". Nella zona del Pesarese, anche questa molto colpita dal maltempo, sta compiendo sopralluoghi in queste ore il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio che si trova a Sant'Abbondio, andrà a Pergola, per poi visitare le zone dell'hinterland senigalliese devastate dalle esondazioni. (ANSA).