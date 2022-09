Tesoro nascosto in giardino, trovati altri tre milioni

(ANSA) - BRESCIA, 19 SET - Gli ultimi 3 milioni di euro in contanti sono stati recuperati nella cantina di un'abitazione. Sale così a 15 milioni di euro il valore del tesoro nascosto al Fisco e riconducibile alla coppia bresciana in carcere con l'accusa di essere a capo di un'associazione a delinquere in grado di emettere fatture false per oltre 500 milioni di euro ed evadere il fisco per 93 milioni di euro. Dei 15 milioni di euro in contanti trovati, più di otto erano stati sepolti nel giardino di casa della coppia bresciana, arrestata nei giorni scorsi dopo alcuni giorni di latitanza. (ANSA).