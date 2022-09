Videogame: trafugati codici Gta6, grave furto di dati

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Un furto di dati senza precedenti ha colpito la società sviluppatrice del videogioco Grand Theft Auto 6, ultima versione del game più volte criticato per far impersonare ai giocatori il ruolo di criminali. Lo ha rivelato la stessa Rockstar Games, società con sede a New York che stava per lanciare il nuovo prodotto sul mercato. Nelle prime ore di ieri l'utente di un Forum che si chiamato teapotuberhacker ha pubblicato in rete circa 90 video, per un totale di 50 minuti di filmati da Gta6 in fase di sviluppo, video diventati presto virali anche sui social media. Poco dopo l'hacker ha lasciato un messaggio sul forum affermando di voler "negoziare un accordo" con Rockstar per la restituzione dei dati carpiti, incluso il codice sorgente di Grand Theft Auto 5 e la versione in fase di sviluppo di Grand Theft Auto 6. In serata l'editore di GTA, la Take-Two Interactive, ha riconosciuto la fuga di notizie e ha inviato richieste di rimozione a YouTube ai sensi del Digital Millennium Copyright Act. L'hacker, da parte sua, afferma sul forum che il filmato è stato ottenuto irrompendo nel canale Slack di Rockstar, la piattaforma di comunicazione utilizzata per la collaborazione interna. (ANSA).