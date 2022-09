Alluvione nelle Marche, la procuratrice di Ancona: "E' mancata l'allerta della Regione ai Comuni"

«Dal punto di vista della dinamica degli eventi quello che si riscontra in questo momento è che non c'è stato un allerta da parte della Regione Marche nei confronti dei Comuni». Lo ha detto la procuratrice capo della Procura di Ancona Monica Garulli ai microfoni del Tgr Rai Marche, a proposito dell’inchiesta sull'ondata di maltempo che ha devastato il Senigalliese, provocando 11 vittime accertate e ingenti danni economici. «Le indagini sono in una fase molto iniziale - ha sottolineato -, tutte le ipotesi ricostruttive sono prese in considerazione».

«La priorità della Procura della Repubblica di Ancona è di garantire l’acquisizione di fonti di prova per la ricostruzione dell’evento». Lo dice Monica Garulli, la procuratrice capo che coordina l’inchiesta della pm Valeria Cigliola e dell’aggiunto Valentina D’Agostino», a proposito dell’attività di indagine sul maltempo del 15 settembre, che oggi ha portato i carabinieri ad acquisire documentazione nelle sedi dei Comuni colpiti. «Esprimo tutto il mio sentimento di vicinanza alle famiglie delle vittime e ai soccorritori instancabili che stanno facendo un ottimo lavoro sin dal primo giorno» ha aggiunto.