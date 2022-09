Biden dirà a Truss accordi Venerdì Santo vanno protetti

(ANSA) - WASHINGTON, 20 SET - Nel loro bilaterale domani a New York Joe Biden dirà alla premier britannica Lizz Truss che gli "Accordi del Venerdì Santo vanno protetti". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing con la stampa. "Il presidente esprimerà la sua ferma convinzione che l'intesa è il fondamento della pace e della sicurezza in Irlanda del Nord", ha sottolineato (ANSA).