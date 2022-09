Elezioni: Viminale-Meta, sui social comunicazione verificata

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Favorire l'accesso a informazioni verificate e attendibili sui social, in quanto provenienti da fonte istituzionale, in vista delle elezioni politiche di domenica prossima. E' l'obiettivo, informa il sito del Viminale, della collaborazione tra il ministero dell'Interno e Meta, proprietaria dei social network Facebook e Instagram che fa seguito a quella già avviata l'1 settembre con Twitter. A partire da oggi, saranno pubblicati promemoria elettorali su Facebook per le persone che hanno almeno 18 anni, i quali reindirizzano gli utenti su interno.gov.it, dove possono trovare informazioni verificate e attendibili, nonché complete, sulla tornata elettorale. Stessa funzione avranno su Instagram tre nuovi adesivi da condividere nelle storie. Cliccando sugli adesivi, l'utente arriverà direttamente sulle pagine di interno.gov.it dedicate al voto. Per quanto riguarda Twitter, agli utenti del social network che cercano termini o hashtag relativi alle elezioni, appare un messaggio che li indirizza allo "Speciale Elezioni" su interno.gov.it. È stata creata, inoltre, una 'emoji' dedicata alle elezioni che sarà attivata con l'hashtag #ElezioniPolitiche2022. (ANSA).