Guterres, crisi e guerra Ucraina minacciano futuro umanità

(ANSA) - NEW YORK, 20 SET - "La comunità internazionale non è pronta o disposta ad affrontare le grandi sfide drammatiche della nostra epoca e queste crisi, come la guerra in Ucraina, minacciano il futuro dell'umanita'". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, aprendo la 77esima Assemblea Generale. "I progressi sono ostaggio delle tensioni geopolitiche", ha aggiunto: "Il nostro mondo è in pericolo e paralizzato, la Carta delle Nazioni Unite e gli ideali che rappresenta sono in pericolo. Abbiamo il dovere di agire eppure siamo bloccati in una colossale disfunzione globale". (ANSA).