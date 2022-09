Maltempo: a S.Lorenzo in Campo stasera fiaccolata per Mattia

(ANSA) - SAN LORENZO IN CAMPO, 21 SET - Una fiaccolata a San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino) per dimostrare la vicinanza e la solidarietà della cittadina al piccolo Mattia Luconi, 8 anni, disperso da quasi 6 giorni, dopo essere stato travolto dalla piena del Nevola, e alla sua famiglia. "In tanti - spiega all'ANSA il sindaco Davide Dellonti - hanno chiesto questa iniziativa per dimostrare la propria vicinanza alla famiglia. Perciò abbiamo organizzato questa veglia/fiaccolata a cui parteciperanno in molti". Ritrovo alle 20:30 nelle due piazzette antistanti il Municipio, piazza Umberto I e piazza Verdi, e poi, passando per le vie del centro, la fiaccolata proseguirà davanti alla casa di Mattia per concludersi in Basilica". "Purtroppo al momento non ci sono novità dalle ricerche - riferisce il primo cittadino - Speriamo - sottolinea, evidenziando il momento molto difficile per la famiglia di Mattia e tutta San Lorenzo in Campo che attendono con trepidazione il ritrovamento del bimbo - che non duri tanto altro tempo perché è veramente una cosa straziante". Intanto le ricerche di vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile, carabinieri e guardia di finanza, proseguono sul Nevola e nelle aree circostanti il greto del fiume. I 'soccorritori', anche con cani molecolari e sub, stanno setacciando anche il tratto nella zona di Corinaldo dove ieri sera era stata trovata l'auto Bmw serie 1 di Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara, anche lei ancora dispersa. In questi giorni le ricerche di Mattia si erano appuntate, in particolare, nell'area di Castelleone di Suasa (Ancona) adiacente all'azienda agricola Patti Vanocci Lidia, dov'era stata ritrovata l'auto su cui viaggiavano Mattia, disperso, e la madre Silvia, che invece si è salvata ed è ricoverata a Senigallia. Per Brunella si perlustra la zona a valle del Ponte del Burello, tra Ostra Vetere e Corinaldo dove è stata rinvenuta la vettura in cui c'erano i documenti della donna ma non il corpo. (ANSA).