Putin in tv: "L'Occidente vuole distruggerci". Via alla mobilitazione parziale: richiamo per i militari della riserva

I territori dell’Ucraina che hanno annunciato il referendum per l’adesione alla Russia «hanno il sostegno» di Mosca. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla tv.

L’obiettivo di Mosca in Ucraina rimane «la liberazione di tutto il Donbass», ha detto il presidente russo Vladimir Putin, parlando di proposito «irremovibile».

L’obiettivo dell’Occidente è invece «indebolire, dividere e distruggere la Russia - ha continuato - Nella sua aggressiva politica anti-russa, l’Occidente ha superato ogni limite». Lo ha detto Vladimir Putin nel suo discorso in tv. Il presidente russo ha detto che userà «tutti i mezzi a nostra disposizione» e che coloro che stanno cercando di usare il ricatto nucleare contro la Russia scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltate contro di loro. «Non sto bluffando», ha aggiunto.

Putin ha dichiarato una mobilitazione parziale in Russia, con il richiamo dei militari della riserva.

La mobilitazione parziale in Russia, a partire dalle riserve, è già cominciata oggi con la pubblicazione del relativo decreto del Cremlino. Saranno i capi delle diverse regioni a dover assicurare l’arruolamento nella quantità e nei tempi stabiliti dal ministero della Difesa.