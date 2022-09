Un altro incendio nel Savonese, è il terzo in 4 giorni

(ANSA) - ALASSIO, 21 SET - Ancora un incendio nel ponente savonese. Le fiamme sono divampate la scorsa notte intorno alle 4.30 sopra Alassio, nei boschi tra Solva e Santa Croce. Il fronte è abbastanza esteso: sul posto stanno operando i vigili del fuoco e alcuni mezzi aerei, un canadair e un elicottero. Alcuni residenti si sono volontariamente allontanati dalle abitazioni più vicine alle fiamme, a scopo precauzionale. Un uomo di 76 anni è stato colpito da malore e trasportato in ospedale per accertamenti. Si tratta del terzo incendio in pochi giorni nella stessa area, dopo quello di sabato a Laigueglia e quello di lunedì proprio sopra Alassio. Prende sempre più corpo l'ipotesi di un piromane, o comunque che si tratti di roghi dolosi. Soltanto ad agosto un altro incendio sempre nella stessa zona, tra Albenga e Arnasco, aveva devastato centinaia di ettari di vegetazione e aveva richiesto più di una settimana di lavoro tra spegnimento e bonfica. (ANSA).