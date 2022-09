Usa: morde il naso durante un litigio in un parcheggio, sospeso manager di Beyond Meat

Beyond Meat, il colosso degli hamburger vegani, sospende il suo chief operating officer per aver morso il naso di un uomo durante un litigio in un parcheggio a margine di una partita di football. Doug Ramsey è stato arrestato sabato e liberato previo il pagamento di una cauzione da 11.085 dollari.

Secondo le ricostruzioni della polizia, Ramsey avrebbe perso la pazienza quando un veicolo in movimento avrebbe toccato la sua auto: il manager a quel punto sarebbe sceso dalla vettura e avrebbe iniziato a colpire il parabrezza dell’altro veicolo, per poi attaccare l’altro guidatore e minacciarlo di morte.