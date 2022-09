Usa, ritirato dopo tre mesi il super jackpot da 1,34 miliardi di dollari

E’ stato ritirato dopo tre mesi il mega bottino da 1,34 miliardi dollari vinto alla lotteria Usa del Mega Millions, con un biglietto venduto alla periferia di Chicago. Lo riporta Cnn.

Secondo le regole dell’Illinois, c'è un anno di tempo per ritirare la vincita e per le cifre superiori a 250 mila dollari, ma tuttavia resta il mistero del perché il fortunato vincitore ci abbia messo così tanto per ritirare ill secondo montepremi nella storia della lotteria. Se non lo avesse fatto il premio sarebbe stato distribuito tra gli Stati che avevano partecipato a Mega Millions.

Ad oggi solo tre vincite non sono state ritirate e tutte e tre a New York, in particolare nel 2002 (68 milioni di dollari), nel 2003 (46 milioni) e nel 2006 (31 milioni).