Zelensky, non credo che Putin userà le armi nucleari

(ANSA) - BERLINO, 21 SET - "Non credo che userà queste armi. Non credo che il mondo gli consentirà di impiegarle". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Bild, rispondendo a una domanda sulla minaccia nucleare di Putin. Tuttavia il presidente non esclude completamente un attacco nucleare: "non possiamo leggere nella testa di questa gente. Ci sono dei rischi", aggiunge. Per Zelensky, non si può comunque cedere ai ricatti russi: "domani Putin può dire: vogliamo oltre all'Ucraina anche una parte della Polonia, altrimenti useremo le armi nucleari. Non possiamo stare a questi compromessi". (ANSA).