Cede scala teatro Globe Roma durante gita studenti,11 feriti

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Diversi studenti sono rimasti feriti dopo il crollo della scala del Globe Theatre di Villa Borghese a Roma. Sono 13 le persone coinvolte, di cui dieci (5 adulti e 6 ragazzi) trasportati in ospedale per ferite da trauma: per fortuna nessuno di loro è in pericolo di vita. "Stavamo scendendo le scale per uscire e hanno ceduto mentre alcuni di noi le stavano percorrendo e sono caduti. E' successo tutto in pochi attimi", hanno raccontato ai soccorritori gli studenti di un liceo romano. Le scale in legno hanno ceduto perché si sarebbero sganciate le piastre di tenuta della rampa. "E' un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso". Un cumulo di detriti - che i vigili del fuoco hanno rimosso - si è formato dopo il crollo. "La sala operativa del 112 ha reagito prontamente inviando sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze ordine. In tutto sarebbero tredici le persone coinvolte, che sono state prontamente prese in carico dai sanitari, alcuni di questi sono stati valutati sul posto", ha detto capo della direzione regionale politiche soccorso pubblico e 112, Livio De Angelis. (ANSA).