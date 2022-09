Da sabato 5 giorni di forte maltempo, rischio nubifragi

In arrivo da sabato prossimo 5 giorni di forte maltempo con rischio di nubifragi. E' la previsione di Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it, che precisa come "questi fenomeni potrebbero colpire dapprima la Liguria, estendendosi poi al versante tirrenico delle regioni centrali e alla Sardegna. Anche il resto del Nord - aggiunge - vivrà una fase molto perturbata almeno fino a mercoledì quando addirittura potrebbe nevicare a quote basse per il periodo sulle Alpi e sugli Appennini settentrionali". Con l'arrivo dell'autunno e dell'equinozio che ricade domani alle 3.04, sottolinea il meteorologo, "irrompe una forte tempesta equinoziale: in meno di 24 ore la prima perturbazione atlantica autunnale minaccerà l'Italia". A determinare questa fase di maltempo, spiega Garbinato, "è l'importante differenza legata alle stagioni e all'inclinazione dell'asse terrestre, che ogni anno fa sì che in questo periodo equinoziale si possano scatenare delle forti tempeste". Nel frattempo le ultime ore dell'estate 2022 saranno ancora miti durante il giorno e fresche al mattino con la possibilità di qualche temporale forte sulle Isole Maggiori a causa della temperatura del mare italiano ancora elevata. Queste le previsioni in dettaglio: - Giovedì 22. Al nord: cielo poco nuvoloso. Al centro: soleggiato salvo qualche addensamento sui rilievi, rovesci intensi in Sardegna. Al sud: variabile con temporali forti in Sicilia. - Venerdì 23. Al nord: soleggiato con velature in arrivo da Ovest. Al centro: soleggiato salvo acquazzoni in Sardegna. Al sud: soleggiato, qualche acquazzone in Sicilia. - Sabato 24. Al nord: maltempo al Nord-Ovest, in serata pure al Nordest. Al centro: maltempo in Toscana e Sardegna verso Lazio ed Umbria. Al sud: soleggiato e caldo. - Tendenza. Piogge diffuse, persistenti, incessanti e calo sensibile nei valori massimi su gran parte dell'Italia per almeno 4-5 giorni.