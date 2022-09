Ignazio La Russa 'saluto un errore ma lo stanno montando'

(ANSA) - MILANO, 22 SET - "Conosco mio fratello, è la persona più buona del mondo. Quello è suo cognato e ha lasciato detto che voleva quel saluto. Lui non era un militante di Fratelli d'Italia e mio fratello ha cercato di far fare il presente come voleva il defunto, non ci è riuscito poi ha alzato la mano, non l'ha alzata, non lo so. Sicuramente è stato un errore che però stanno montando troppo". Igniazio La Russa, fondatore di FdI, torna così sul presunto saluto romano del fratello ai microfoni di Telelombardia. "Sono incazzato, sia per la storia sia per il modo abnorme con cui viene trattato un saluto a un defunto - Meloni? Anche lei è basita come me". (ANSA).