Incendio in zona artigianale nel Barese,forse corto circuito

(ANSA) - BARI, 22 SET - Un incendio di vaste dimensioni è divampato questa mattina nel deposito di un capannone in via Roma, a Modugno, a ridosso della zona artigianale. Al momento non ci sarebbero feriti. Le fiamme, scoppiate probabilmente per un corto circuito, hanno interessato due piani di un capannone dove erano accatastati soprattutto cartoni e tessuti. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco che da ore stanno operando per domare le fiamme. L'incendio sarebbe sotto controllo: il vento non indirizza il denso fumo nero verso la città e non ostacola le operazioni di spegnimento. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale. (ANSA).