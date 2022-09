Regina: William e Kate a Windsor ringraziano i volontari

(ANSA) - LONDRA, 22 SET - William e Kate, nella loro nuova veste di principe e principessa del Galles, sono stati a Windsor per ringraziare i tanti volontari che come steward nel giorno dei solenni funerali di Stato della regina Elisabetta hanno dato un contributo fondamentale alle forze di polizia per controllare le oltre 100 mila persone arrivate per assistere, soprattutto lungo la strada nota come Long Walk, al passaggio del feretro della sovrana verso il castello reale. Si tratta della prima apparizione pubblica dei duchi dopo le esequie: come gli altri membri di casa Windsor sono in lutto fino a lunedì prossimo. "Sono stati dei giorni impegnativi - ha sottolineato William - e voi ragazzi avete lavorato per molte ore, quindi vi ringrazio molto". Mentre Kate, riferendosi al grande afflusso di persone per le esequie della regina ha detto: "E' incredibile pensare a quanti sono venuti per renderle omaggio". La coppia reale ha anche parlato con lo staff del castello di Windsor che ha gestito le migliaia di omaggi floreali lasciati dai sudditi. (ANSA).