Allerta meteo alle Canarie, in arrivo un ciclone tropicale

(ANSA) - MADRID, 23 SET - La probabile formazione e i possibili spostamenti di un "ciclone tropicale" hanno portato le autorità delle isole Canarie ad attivare "l'allerta massima" per "pioggia, vento e temporali". Lo si apprende da comunicati ufficiali. Secondo l'Agenzia Statale di Meteorologia spagnola, il fenomeno potrebbe interessare l'arcipelago tra domani, sabato 24 settembre, e lunedì 26 settembre. Stando a quanto spiegato in un bollettino meteo, in base a informazioni del Centro Nazionale per gli Uragani statunitense, un'area di "basse pressioni" a sud delle Canarie potrebbe "organizzarsi" e "trasformarsi in ciclone tropicale". Le autorità locali chiedono di seguire una serie di consigli di autoprotezione disponibili sul sito web del governo regionale. (ANSA).