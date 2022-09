Covid: 21.085 positivi, 49 le vittime. Tasso al 13,9%

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Oltre 21mila positivi (21.085) e 49 vittime nelle ultime 24 ore, 11 in meno rispetto a ieri. Sono i dati del ministero della Salute dai quali emerge, dopo diversi giorni, una risalita degli attualmente positivi: sono 416.766, rispetto a ieri 4.031 in più. Il tasso di positività, su 151.607 tamponi antigenici e molecolari eseguiti, è al 13,9%, sostanzialmente stabile rispetto al 13,6% di ieri. I dati odierni confermano inoltre il calo dei ricoveri negli ospedali: sono 134 i pazienti in terapia intensiva, 4 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 15; nei reparti ordinari ci sono invece 3.313 persone, in calo di 37 rispetto a ieri. Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.262.452 mentre i dimessi e i guariti sono 21.668.862 (+17.003). Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia, infine, è di 176.824. (ANSA).