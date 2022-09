Morto dopo caduta da finestra:inchiesta per omicidio colposo

(ANSA) - TRIESTE, 23 SET - La Procura di Udine ha aperto un fascicolo contro ignoti per l'ipotesi di reato di omicidio colposo relativo alla morte del ragazzo di 17 anni, cittadino kosovaro, caduto dalla finestra della propria camera, in una struttura di accoglienza per minori non accompagnati, il Civiform di Cividale, nella notte tra domenica e lunedì. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale per accertare le cause della morte. Il ragazzo era caduto da un'altezza di cinque metri ed è morto dopo tre giorni di agonia nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia a causa delle gravissime lesioni riportate. Il procuratore capo di Udine, Massimo Lia, ha disposto l'autopsia. (ANSA).