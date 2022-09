Ong, 50 morti nella repressione delle proteste in Iran

(ANSA) - PARIGI, 23 SET - Sono almeno 50 le persone rimaste uccise nella repressione delle proteste in Iran. Le manifestazioni sono seguite alla morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta mentre era sotto la custodia dalla polizia morale per non aver indossato correttamente lo hijab. Lo ha reso noto oggi l'ong Iran Human Rights (IHR) che ha sede ad Oslo. (ANSA).