Ucraina: Russia annuncia avvio referendum in zone occupate Per annessione Donetsk, Lugansk e in Kherson e Zaporizhzhia

23 Settembre 2022,10:48 (ANSA-AFP) - MOSCARI, 23 SET - Le agenzie di stampa russe hanno annunciato questa mattina l'avvio dei "referendum" sull'annessione alla Federazione di alcune zone dell'Ucraina controllate in tutto o in parte da Mosca. Le votazioni si terranno fino al 27 settembre nelle regioni separatiste filorusse di Donetsk e Lugansk (a Est) e nelle aree occupate dai russi di Kherson e Zaporizhzhia (a Sud), nel contesto dell'offensiva militare di Mosca contro l'Ucraina. Intanto Kiev e l'Occidente hanno definito le votazioni una "farsa" (ANSA-AFP). © Riproduzione riservata