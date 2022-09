Amb. Cina a Meloni, forte malcontento per parole su Taiwan

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Di recente, la parte cinese ha notato alcune osservazioni negative che sfruttano la questione di Taiwan per stimolare un approccio ostile nei confronti della Cina. Di ciò manifestiamo il nostro forte malcontento e la ferma opposizione". Così il portavoce dell'ambasciata cinese in Italia replica alle affermazioni rilasciate dalla leader Fdi Giorgia Meloni su Taiwan in un'intervista alla Cna, l'agenzia di Taiwan. "Taiwan è una parte inalienabile della Cina. La questione di Taiwan riguarda la sovranità e l'integrità territoriale cinese", aggiunge l'ambasciata. "Gli affari di Taiwan - afferma il portavoce dell'ambasciata cinese a Roma - sono puramente affari interni della Cina e non tollerano interferenze esterne. Il principio di una sola Cina è il consenso della comunità internazionale e la norma fondamentale delle relazioni internazionali, nonché la premessa politica e la base con cui la Cina stabilisce e sviluppa le relazioni diplomatiche con tutti i Paesi, Italia compresa. Sollecitiamo tutti a rendersi conto dell'estrema sensibilità della questione di Taiwan, a rispettare seriamente il principio di una sola Cina, a non inviare segnali fuorvianti alle forze separatiste dell'"indipendenza di Taiwan". (ANSA).