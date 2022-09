Covid: 22.265 positivi, 43 le vittime. Tasso al 14,6%

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Sono 22.265 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 21.085. Le vittime sono 43, in calo rispetto a ieri (49). Il tasso è al 14,6% in aumento rispetto al 13,9% di ieri. Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.284.812. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 126 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 7. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.293, in calo di 20 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 422.999, rispetto a ieri 6.233 in più. Dimessi e guariti sono 21.684.946 (+16.084) mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 176.867. (ANSA).