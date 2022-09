Italia-Inghilterra: all'inno fa il saluto romano, daspo di 5 anni

Un Daspo di 5 anni è stato emesso nei confronti di un tifoso italiano che, mentre risuonavano gli inni nazionali di Italia-Inghilterra, che si è disputata al Meazza, ha fatto il saluto romano. Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, oltre a punire l’autore del gesto, un tifoso milanista, ha emesso altri due Daspo: uno di 6 anni per un tifoso comasco, già destinatario del divieto stesso, che ha reagito in maniera scomposta verso gli steward dopo aver favorito lo scavalcamento del settore da parte di un amico e uno di un anno per un tifoso italiano, residente in Inghilterra, resosi responsabile dell’invasione di campo pochi minuti prima del fischio finale. Il deflusso di alcuni tifosi inglesi è cominciato sin dall’intervallo della partita mentre il dispositi vo di ordine pubblico, partecipato da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e, per quanto di competenza, dalla Polizia Locale, ha sinora tenuto sotto controllo la situazione.