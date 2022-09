Maltempo: allerta meteo Toscana passa da giallo ad arancione

(ANSA) - FIRENZE, 24 SET - La Sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato l'avviso di criticità meteo e il codice, che ieri era previsto 'giallo' per l'intera Toscana, diventa 'arancione' su tutta la costa e nelle zone centrali, sempre per temporali, piogge, vento e rischio idrogeologico. La validità è confermata dalle ore 18 di oggi, sabato 24 settembre, fino alle ore 12 di domani, domenica 25. La perturbazione in transito su gran parte della Toscana è infatti in rapido peggioramento e le precipitazioni, inizialmente concentrate nella zone nord occidentali, si estenderanno alle rimanenti zone della regione, in particolare alle zone centrali e alla costa centro meridionale. In serata e durante la notte le precipitazioni assumeranno carattere prevalentemente temporalesco. Possibili anche violenti colpi di vento e grandinate. (ANSA).