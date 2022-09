Covid: Toscana, nessun morto nelle 24 ore, 911 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 25 SET - A pochi giorni dall'ultimo precedente torna ancora un report delle 24 ore senza alcun morto per Covid in Toscana. Il più recente risale al monitoraggio giornaliero del 19 settembre ma per trovare giorni senza decessi bisogna risalire al 29 agosto e al 23 luglio e poi ancora più indietro. Resta quindi fermo a 10.754 il numero delle vittime dall'inizio dell'epidemia nella regione. Sempre nelle 24 ore sono stati 911 i nuovi casi rilevati (età media 49 anni) e sale a 1.397.350 il totale dei positivi totali (+0,1% sul totale del giorno precedente). I guariti - 731 persone con tampone negativo nelle 24 ore - crescono in percentuale uguale sul totale - +0,1% - e raggiungono quota 1.303.863 (93,3% dei casi totali). I positivi attuali in Toscana sono 82.733 (+0,2% su ieri). Tra loro 175 (+9 persone il saldo giornaliero tra ricoveri e dimissioni su ieri) sono ricoverati e di questi 5 (+1 persona il saldo tra ingressi e uscite su ieri) sono in terapia intensiva. Altre 82.558 positive sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (171 persone in più rispetto a ieri, +0,2%). (ANSA).