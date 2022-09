Elezioni: a Pescara file per ritiro tessera elettorale

(ANSA) - PESCARA, 25 SET - Lunga fila a Pescara all'esterno dell'Urp del Comune da parte dei cittadini per il ritiro della tessera elettorale che permette il voto ai seggi: dalle prime ore della mattina diverse centinaia di persone stanno affollando, seppur ordinatamente, l'ufficio di Piazza Italia per poter ritirare la tessera. L'ufficio sarà aperto fino alle 21 per richiedere il duplicato della tessera. Anche ieri erano stati tanti i cittadini che avevano ritirato il documento. (ANSA).