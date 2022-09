Maltempo: forti disagi per partenze da Capri e Ischia

(ANSA) - CAPRI, 25 SET - Forti disagi nelle isole del golfo di Napoli a causa del maltempo: i ritardi e i mancati arrivi dei mezzi che mantengono i collegamenti con la terraferma bloccano agli imbarchi centinaia di passeggeri ai botteghini delle biglietterie, come a Marina Grande, Capri, dove si è formata una lunghissima fila sin dalle prime ore del mattino. Intanto dal porto di Capri è partito solo un aliscafo per Sorrento, mentre il traghetto della Caremar ha levato gli ormeggi da Napoli e ha attraccato alle banchine intorno alle 10:00, ma non si sa ancora se effettuerà la partenza per Napoli viste le pessime condizioni meteo marine. Il forte numero di partenze da CApri, Ischia e Procida è collegato oggi al rientro dei turisti dal weekend ma anche al voto per coloro che non risiedono sull'isola. (ANSA).