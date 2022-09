Maltempo: in Toscana piogge record, auto intrappolate nel fango

Notte di maltempo forte in Toscana con temporali e precipitazioni abbondanti, oltre la media conosciuta, nella parte centrale della regione, specialmente sulla Val di Cecina, nelle province di Pisa, Livorno, Siena. Fiumi e corsi d'acqua minori hanno alzato il livello in modo repentino. Salvate dai pompieri persone in auto intrappolate dal fango a Montaperti (Siena) dove ha esondato un torrente.

Due vetture sono state investite dalla piena mentre percorrevano strade secondarie. Una donna è riuscita a uscire dalla macchina e a raggiungere un luogo sicuro in maniera autonoma, ma per una seconda vettura bloccata nel fango invece gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco fluviali. Il governatore Eugenio Giani, che ha seguito l'evoluzione del maltempo con la Protezione civile, ha segnalato che a Volterra sono caduti fino a 120 mm di pioggia in tre ore, a Monterotondo Marittimo (Grosseto) 170 mm di pioggia in meno di tre ore "dati che non si registravano da più di 50 anni". Interventi ci sono stati in alcune zone della provincia di Livorno per allagamenti. Temporali forti nell'area di Piombino e Follonica (Grosseto). In piena notte a Radicondoli (Siena) sono stati superati i 200mm di pioggia, mentre nella vallata parallela il livello del fiume Cecina, a Pomarance (Pisa) in un'ora è passato da zero a 4 metri.

I temporali poi si sono spostati nella Toscana meridionale. A Empoli (Firenze) squadre della protezione civile hanno vigilato a vista la piena del fiume Elsa, affluente di sinistra dell'Arno. Altri interventi dei pompieri ci sono stati per danni d'acqua a Colle Val d'Elsa e Poggibonsi. Uno ha riguardato la rimozione di una grande pianta sull'Autopalio Siena-Firenze all'altezza dell'uscita di Colle Sud, dove è stato istituito dalla Polstrada il restringimento di carreggiata. Altri due interventi analoghi ci sono stati sempre lungo l'Autopalio nei pressi dell'uscita Badesse e all'altezza di Siena Nord. (ANSA).