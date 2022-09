Usa, "Se Mosca usa l'atomica risponderemo in modo deciso"

WASHINGTON, 25 SET - Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, dichiarato che gli Stati Uniti "risponderanno in modo deciso" se la Russia userà la bomba atomica nella sua guerra in Ucraina.

"Abbiamo comunicato direttamente, privatamente, ad altissimi livelli, al Cremlino che l'uso di armi nucleari avrà conseguenze catastrofiche per la Russia, che gli Stati Uniti e i nostri alleati risponderanno in modo deciso. E siamo stati chiari e specifici su ciò che ciò comporterà ", ha dichiarato oggi il consigliere del presidente americano Joe Biden in un'intervista a Nnbc news.