Elezioni: in Liguria un collegio su 6 al centrosinistra

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - Il collegio uninominale della Camera 'conteso', il Liguria 3, va al centrosinistra ed è l'unico dei sei tra senato (2) e Camera (4). Quando mancano due sezioni da scrutinare il candidato del centrosinistra, il sindaco di Bogliasco e deputato uscente di Leu, Luca Pastorino è in vantaggio sul totiano Sandro Biasotti, imprenditore parlamentare uscente e ex governatore con Forza Italia. Pastorino ha 73304 voti, il 36,05% e Biasotti 72027, il 35,42%. I rappresentanti dei due schieramenti sono certi che nelle due sezioni mancanti non ci sia la possibilità di invertire il risultato. (ANSA).