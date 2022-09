Iran: almeno 76 morti dall'inizio delle proteste per Mahsa

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Sarebbero almeno 76 i morti in Iran per la dura repressione delle proteste seguite alla morte della 22enne Mahsa Amini mentre era sotto la custodia della polizia morale perchè non avrebbe indossato correttamente il velo. Lo afferma una Ong di iraniani in esilio, la Iran Human Rights, con sede a Oslo. (ANSA).