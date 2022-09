Lollobrigida (FdI): "La Costituzione è una carta bella, ma ha 70 anni e si può migliorare"

" Si può ragionare serenamente e provare a migliorare la Costituzione tenendo conto che è bella ma che ha anche 70 anni di età». Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida parlando delle riforme costituzionali. «La Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo, non al popolo e anche a qualche altro, come all’Europa. Noi contestiamo le ingerenze e guardiamo alla questione della difesa di interesse nazionale. Con Orban eravamo in distonia circa la crisi con l’Ucraina, ma poi siamo con la Polonia quando ospita tanti rifugiati ucraini».

"Ci sono delle azioni che andranno compiute subito, bisogna intervenire sulla legge di stabilità, dobbiamo lavorare e avere un confronto attento con l’attuale governo". Ha poi detto Lollobrigida.

«Sull'idea di indebitarsi diciamo che la valuteremo ma è l’ultima istanza, perchè non è che uno stampa i soldi alla Zecca, la nazione più si indebita e più è aggredita dagli speculatori». Ancora capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera rispondendo a una domanda sull'ipotesi di un nuovo ricorso allo scostamento di bilancio, nella conferenza stampa post voto.

E ha ribadito: «Sullo sforamento, noi non abbiamo escluso niente ma ci sono temi che vorremmo ordinare pe priorità. Ad esempio crediamo che oggi bisogna battersi per arrivare al tetto del prezzo del gas, questa è la priorità. L’altra è il disaccoppiamento dei prezzi del gas e dell’elettricità su cui potrebbe intervenire immediatamente».

"Noi abbiamo sottoscritto un programma su cui c'è un posizionamento chiaro affianco del popolo ucraino e dalla parte dell’Occidente, quindi condurremo con gli alleati le politiche di governo, se eventualmente Giorgia Meloni venisse incaricata, come ci auguriamo. Ma non c'è alcuna distonia con gli alleati. Il programma fa fede». Sempre Lollobrigida. E riferendosi alle ultime dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla guerra tra Russia e Ucraina ha aggiunto: «Le dichiarazioni sono state più che chiarite da chi le ha dette ma vale di più quello che è sottoscritto».

«Credo che vadano rispettare le espressioni dei popoli e dei governi: dopo di chè non c'è niente di cui preoccuparsi sul fronte dei diritti. La settimana scorsa abbiamo incontrato l’ambasciatore francese. I francesi hanno fatto bene il loro mestiere di difesa dei francesi, noi vogliamo fare lo stesso con gli italiani».

«I rapporti con gli altri leader sono e resteranno costanti. Il tentativo è di creare polemiche che non esistono. Ci sono dichiarazioni cortesi da parte degli altri leader con Giorgia Meloni. I numeri non sono stati mai l’oggetto da cui si parte per creare delle squadre di governo: puntiamo alla qualità, senza guardare nemmeno alle tessere di partito».

«Uno Stato serio si occupa dei deboli, al di là delle questioni nominalistiche. Il reddito è fallito e va cancellato, ma questo non significa lasciare i deboli senza sostegno. Poi dobbiamo lavorare per politiche attive sull'occupazione».