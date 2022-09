Lula lavora per convincere indecisi e per il voto utile

(ANSA) - SAN PAOLO, 26 SET - L'ex presidente di sinistra, Luis Ignazio Lula da Silva (Pt), ad un evento elettorale presso una scuola di samba a Rio de Janeiro, ha detto di voler essere "risarcito" per "le conseguenze" che il carcere ed i 26 processi nell'ambito dell'inchiesta Lava Jato (la Mani pulite brasiliana) - tutti archiviati - hanno avuto sulla sua vita. Lo riportano gli online dei media locali. Lula, che guida i sondaggi inseguito dal presidente in carica, Jair Bolsonaro (Pt, destra), si sta muovendo per evidenziare l'importanza del cosiddetto voto utile, (per chiudere cioè l'elezione al primo turno), ed è al lavoro per convincere gli indecisi, che secondo gli osservatori politici potrebbero essere un importante ago della bilancia. (ANSA).