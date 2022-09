Salvini: "Non è il dato che volevo. Ma ora avanti 5 anni con Giorgia". Calenda: "Scelta sovranista molto pericolosa. Vedremo se saranno in grado di governare"

"Potrebbero essere 100 tondi i parlamentari della Lega al lavoro da domani". Lo ha detto il leader del Carroccio Matteo Salvini in conferenza stampa dalla sede del partito di via Bellerio, a Milano. Ieri Salvini non aveva voluto fare commenti.

«Conto che per almeno cinque anni si tiri dritto senza cambiamenti con una maggioranza chiara di centrodestra. Ieri ho messaggiato con Giorgia Meloni a cui faccio ovviamente i complimenti, è stata brava: lavoreremo insieme a lungo": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in via Bellerio a Milano. Secondo Salvini è stata «premiata l’opposizione - ha concluso - Fdi è stata brava a fare una forte opposizione. Per la Lega stare al governo con Pd, M5s e Draghi non è stato semplice ma lo rifarei. Non oso immaginare cosa sarebbero stati altri 9 mesi con un governo confuso e litigioso, e il giudizio degli elettori è chiaro: hanno premiato coloro che hanno fatto opposizione e coloro che hanno fatto cadere il governo su un termovalorizzatore».

«Ho anteposto l’interesse del Paese a quello del partito» ha spiegato aggiungendo che «gli italiani hanno premiato chi ha fatto opposizione e chi ha fatto cadere il governo sul termovalorizzatore. Conte ha sparato pallettoni contro il governo che aveva sostenuto fino al giorno prima».

«Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato. ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti. Entro la fine dell’anno - ha aggiunto - faremo i congressi in tutte le 1400 sedi. Poi faremo l’anno prossimo i congressi provinciali e regionali».

"Sono andato a letto inc... ma mi sono svegliato carico come una molla". E a Letta dice: "Meglio avere 100 parlamentari in maggioranza che 100 all'opposizione".

"Crediamo che la scelta sovranista sia molto pericolosa e molto incerta - è il primo commento di Carlo Calenda -. Vedremo se saranno in grado di governare. Da noi una opposizione netta e costruttiva. La nostra sarà una battaglia contro il populismo, contro la politica da reality. Vogliamo che la politica sia votata come arte di governo, capacità di realizzare le cose che vanno realizzate".