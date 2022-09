Corleone ricorda oggi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

(ANSA) - CORLEONE, 27 SET - E' stato ricordato oggi a Corleone il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso dalla mafia 40 anni fa. Nella caserma dei carabinieri alla presenza del generale di Brigata Rosario Castello, comandante della Legione carabinieri Sicilia è stato scoperto un busto del prefetto dei 100 giorni a Palermo, assassinato la sera del 3 settembre 1982 in via Isidoro Carini insieme con la moglie Emanuela Setti Carraro. Poi in piazza Falcone e Borsellino, si esibirà la Fanfara del 12° Regimento carabinieri Sicilia. "La lotta alla mafia nel territori del Gal Terre Normanne si fa con gesti concreti. E così la commemorazione proseguirà con le degustazioni di prodotti coltivati nei terreni confiscati alla mafia", afferma una nota. (ANSA).