Gb: banconote con effigie Carlo in circolazione da metà 2024

(ANSA) - LONDRA, 27 SET - E' previsto che le prime banconote con l'effigie del nuovo re Carlo III entrino in circolazione a metà del 2024 nel Regno Unito. Lo ha annunciato la Bank of England, secondo cui l'immagine del nuovo sovrano sostituirà quella della defunta regina Elisabetta sui biglietti realizzati in polimero nei tagli da 5, 10, 20 e 50 sterline, e "non verranno apportate ulteriori modifiche". Quelle attuali con Elisabetta II restano in circolazione e verranno ritirate solo se danneggiate per "ridurre al minimo l'impatto ambientale e finanziario del cambio di monarca", in base alle indicazioni arrivate da Buckingham Palace. Dopo la fine del lutto ufficiale per i Windsor a una settimana dai funerali solenni della regina è stato anche presentato da Palazzo il nuovo monogramma reale di Carlo III che sarà esposto fra l'altro sugli edifici governativi, sulle cassette delle lettere e verrà stampato sui documenti ufficiali. Al posto di quello della defunta sovrana, "EIIR", che sta per 'Elizabeth II Regina' (con la parola regina in latino), il nuovo diventa "CIIIR", per 'Charles III Rex'. Nell'immagine diffusa dalla corte si vedono la C e la R intrecciate, con una corona posta sopra le iniziali. (ANSA).