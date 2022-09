Lula cena con gli imprenditori, cerca la sponda del mondo affari

(ANSA) - SAN PAOLO, 27 SET - A meno di una settimana dalle elezioni in Brasile, il candidato di sinistra alla presidenza, Luiz Inacio Lula da Silva, stasera incontrerà a cena gli imprenditori del Grupo Esfera Brasil, un think thank sulle politiche economiche del Paese, di cui fanno parte importanti soci come Bradesco, BTG Pactual, XP Investimentos, Cosan, MRV Engenharia, Multiplan e Hapvida. Si legge sul sito di informazione brasiliano Estadao. L'incontro si terrà a casa del fondatore del gruppo, João Camargo, e si prevede che siano presenti 44 dei 48 membri, provenienti da diversi segmenti della comunità imprenditoriale. La cena ha un doppio obiettivo: da un lato sarà un'opportunità per trovare un compromesso più al centro per un eventuale nuovo governo guidato da Lula, dall'altro sarà un segnale che una vittoria dell'ex presidente del Pt sarà ben accolta dal mondo degli affari. (ANSA).