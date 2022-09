Primo cambio per re Carlo dopo Elisabetta: per il sigillo sceglie la corona Tudor di Enrico VIII (e del nonno)

La corona Tudor, primo cambiamento per Carlo III: è il Cypher, ovvero lo stemma reale, il sigillo con cui il nuovo re contrassegnerà ogni atto ufficiale. A sorpresa, Carlo ha scelto la corona Tudor risalente al tempo di Enrico VIII. Mentre sua mamma Elisabetta II aveva rotto con la tradizione prediligendo quella di St Edward, ovvero la corona utilizzata nel rito dell’incoronazione con la Stone of Scone nella millenaria abbazia di Westminster. In questi giorni si stanno sostituendo le insegne: da quelle di Elisabetta II con il monogramma EIIR a CIIIR, quindi per il nuovo sovrano era una delle prime scelte.





Con la corona Tudor, Carlo ritorna a re Giorgio VI, suo nonno, e a Giorgio V, bisnonno.

Per le banconote con il suo volto bisognerà aspettare il 2024 (leggi).