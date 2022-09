Addio a Bruno Arena, dei Fichi d'India: 9 anni fa l'aneurisma sul palco

E' morto a 65 anni Bruno Arena, del duo I Fichi d’India. A darne notizia è stato il figlio Gianluca su Instagram: «Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà, lasci un vuoto immenso».

Nove anni fa, nel 2013, Arena era stato colpito da un grave aneurisma cerebrale mentre sul palco di Zelig era in corso la registrazione di una puntata. Dopo lunghi mesi in ospedale e altri in una clinica di riabilitazione, era tornato a casa. Ma pur avendo a fatica recuperato diverse funzionalità, l'ictus aveva lasciato segni pesanti. La sua metà del duo, Max Cavallari, gli era sempre stato accanto e lo scorso inverno aveva pubblicato a una foto che lo ritraeva insieme a Bruno, che appariva sulla sedia a rotelle.

Partiti dai villaggi turistici, i Fichi d'India erano arrivati al successo alla fine degli anni Novanta, prima su Radio Deejay con Marco Baldini, poi con la Sai l’Ultima su Canale 5, fino alla consacrazione con Zelig e Colorado.