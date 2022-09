Consumerismo: "Bollette, attesi enormi rialzi su luce e gas"

Su bollette mensili e calcolo delle tariffe del gas «Arera deve fare un passo indietro, garantendo gli interessi degli utenti e non quelli delle società energetiche». Lo afferma Consumerismo No profit, che giudica errate le decisioni prese dell’Autorità in tema di energia e teme «enormi rialzi» sulle tariffe di luce e gas negli ultimi mesi del 2022.

«Riformare le cadenze della fatturazione, cambiare il mercato di riferimento del gas e aggiornare le tariffe mensilmente danneggia i consumatori, esponendoli al rischio di oscillazioni improvvise dei prezzi come accaduto in questi giorni con il caso Nord Stream, avvantaggiando unicamente gli operatori dell’energia, che potranno assicurarsi le forniture e ottenere maggiori flussi di liquidità sulle spalle degli utenti», spiega il presidente Luigi Gabriele, in una nota.

«Arera può però operare in favore della trasparenza, ripristinando in bolletta l’indicazione sul costo del kWh e del metro cubo di gas, ingiustamente fatta sparire dalle fatture, ed eliminando la tariffa progressiva», conclude il presidente di Consumerismo No profit.