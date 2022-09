Giornata nazionale Anmil, la cerimonia annuale in Fvg

(ANSA) - FIUME VENETO, 28 SET - Il prossimo 9 ottobre l'Anmil celebrerà, con eventi commemorativi in tutte le province d'Italia, la 72ª "Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro", manifestazione che si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L' associazione conta circa 300 mila iscritti, vittime del lavoro, vedove e orfani di caduti sul lavoro. Stando agli ultimi dati Inail, nei primi 7 mesi del 2022 le denunce di infortuni sul lavoro sono state 441.451, con un aumento del 41%, come pure le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 36.163 (+6,8%). La manifestazione principale si svolgerà in Friuli Venezia Giulia, a Fiume Veneto (Pordenone) e per la prima volta sarà all'interno di una grande azienda italiana del territorio, la Claber S.p.a., che si occupa di sistemi di irrigazione e da sempre mette al centro la sicurezza sul lavoro. All'evento parteciperanno il presidente nazionale dell'Anmil, Zoello Forni, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il presidente dell'Inail, Franco Bettoni. (ANSA).