Imprenditore ucciso: pm, l'assassino è il nipote

(ANSA) - BRESCIA, 28 SET - "Per noi Mario Bozzoli è stato ucciso oltre ogni ragionevole dubbio dal nipote Giacomo Bozzoli nel forno della fonderia". Lo ha detto il pubblico ministero di Brescia, Silvio Bonfigli, iniziando la sua requisitoria nel corso della discussione del processo a carico di Giacomo Bozzoli, accusato di aver ucciso lo zio Mario Bozzoli l'8 ottobre 2015. "Con Giacomo Bozzoli - ha detto il pm - c'era Giuseppe Ghirardini, che poi si è tolto la vita. Il suo è stato un suicidio parlante: si è suicidato per aver aiutato Giacomo a uccidere Mario Bozzoli e lo ha fatto quando ha capito di essere l'anello debole. Non era depresso, viveva nell'attesa di rivedere il figlio. Non aveva alcun motivo". (ANSA).