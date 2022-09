Corea Nord: Seul, lanciato missile 'non identificato'

(ANSA) - PECHINO, 29 SET - La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico "non meglio identificato". Lo ha riferito il Comando di stato maggiore sudcoreano, a poche ore dalla visita della vicepresidente americana Kamala Harris al villaggio di Panmumjom, lungo la linea demilitarizzata (Dmz) sul confine intercoreano. Il Comando congiunto di stato maggiore sudcoreano ha annunciato il lancio poche ore dopo la visita di Harris alla zona demilitarizzata (Dmz) che divide le due Coree all'altezza del 38/esimo parallelo, in quella che è stata definita dai militari come una provocazione di Pyongyang "unica del suo genere". La vicepresidente, fermatasi al villaggio di confine di Panmunjom, ha attaccato la Corea del Nord definendola "una dittatura feroce", mentre gli Usa puntano a "un mondo libero dalle sue minacce" legate al "suo possesso di armi illegali". (ANSA).