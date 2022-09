Elezioni: Vaticano,aiuto migranti è obbligo morale e umano

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 29 SET - "Se qualcuno è in difficoltà in mezzo al mare è moralmente e umanamente un obbligo aiutare e non rendere le cose più difficili". Lo ha detto il card. Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (che si occupa anche della protezione dei migranti), rispondendo a chi chiede, in una conferenza stampa, se il Vaticano sia preoccupato per la vittoria alle elezioni in Italia di una compagine che non avrebbe tra le priorità l'accoglienza ai migranti. "La Chiesa in Italia ha fatto molto per accompagnare i migranti e i rifugiati, con iniziative molto importanti anche nel Mediterraneo", ha aggiunto il cardinale. (ANSA).