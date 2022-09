Harris in visita alla zona demilitarizzata di Panmunjom

(ANSA) - PECHINO, 29 SET - La vicepresidente americana Kamala Harris ha visitato nel pomeriggio la zona demilitarizzata (Dmz) che separa le due Coree, a Panmunjom, in Corea del Sud, all'indomani del lancio di due missili balistici a corto raggio di Pyongyang verso il mar del Giappone. Alla Dmz, Harris è andata in cima a una collina, vicino a torri di guardia e telecamere di sicurezza, guardando attraverso un binocolo le installazioni 'nemiche' segnalate da un colonnello sudcoreano, nel resoconto dei media di Seul. In precedenza, nell'incontro con il presidente Yoon Suk Yeol, Harris aveva rimarcato la minaccia per la pace rappresentata dalla Corea del Nord. (ANSA).