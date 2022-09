Omicidio anziana Siena, nessun fermo e s'indaga su più persone

(ANSA) - SIENA, 29 SET - Ancora nessun fermo indiziato di delitto per le indagini sull'omicidio di Annamaria Burrini, l'81enne trovata morta martedì sera nella sua casa in largo Sassetta a Siena. E' la questura di Siena stamani a precisare l'informazione trapelata mercoledì sera da ambienti investigativi riguardo alla possibilità che ci fosse una persona in stato di fermo. Non è così, emerge stamani, e il procedimento per omicidio rimane ad ora contro ignoti. Secondo quanto emerge, le indagini si starebbero concentrando su più persone che, in base a una ipotesi investigativa, potrebbero aver agito in concorso. Alcuni sarebbero già stati ascoltati dalla squadra mobile. La loro posizione è al vaglio della procura, mentre il movente dell'omicidio sarebbe di natura economica. L'anziana sarebbe stata strangolata con un laccio o una corda. E' confermato che nessun segno di effrazione sarebbe stato rilevato sulla porta di ingresso della casa della vittima. La vittima affittava alcune camere della sua abitazione. Sono attesi i riscontri dei rilievi effettuati dalla polizia scientifica e tra oggi e domani dovrebbe essere eseguita l'autopsia. (ANSA).