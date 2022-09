Truss difende i tagli alle tasse, 'economia deve crescere'

(ANSA) - LONDRA, 29 SET - La premier britannica Liz Truss ha difeso i tagli alle tasse annunciati la scorsa settimana, nonostante la mossa abbia scatenato le turbolenze dei mercati e costretto all'intervento della Banca d'Inghilterra per evitare "rischi" per l'economia. "Abbiamo dovuto prendere provvedimenti urgenti per far crescere la nostra economia, per far muovere la Gran Bretagna e per far fronte all'inflazione. E naturalmente questo significa prendere decisioni controverse e difficili, ma sono pronta a farlo come primo ministro", ha dichiarato alla BBC Radio, nel suo primo commento dopo il mini-bilancio di venerdì che ha scatenato la crisi. (ANSA).